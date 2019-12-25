Два предприятия в Петербурге получат свыше 360 млн рублей льготных займов

Речь идет о производителе этикеток и гибкой упаковки "АБВ Акцент" и Обуховском заводе.

Два предприятия в Петербурге получат 366 млн рублей льготных займов на развитие производства. Речь идет о производителе этикеток и гибкой упаковки "АБВ Акцент" и Обуховском заводе, сообщили в Смольном 24 июля.

Займы Фонда развития промышленности позволяют бизнесу инвестировать в модернизацию, расширять мощности, а также внедрять современные технологии и создавать рабочие места. Компании "АБВ Акцент" дадут 283 млн рублей по ставке 5-7% годовых сроком до 60 месяцев по программе "Займы для приобретения объектов недвижимости". Средства пойдут на покупку земельного участка с четырьмя производственными зданиями. Обуховский завод получит 83,3 млн рублей по ставке 3% годовых по программе "Займы для роботизации промышленных предприятий". Планируется приобрести пять роботизированных сварочных комплексов.

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Фото: Piter.TV