Кокорину и Мамаеву продлили арест

Футболисты пробудут в "Бутырке" как минимум до 8 апреля.

В среду, 6 февраля, Тверской суд Москвы продлил арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на два месяца — до 8 апреля. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

В ходе судебного заседания следователь отметил необходимость завершить до 8 апреля расследование, а также ознакомление защиты с материалами дела. Прокурор ходатайство поддержала.

В свою очередь адвокаты попросили отпустить спортсменов из-под стражи под домашний арест или под залог: за Кокорина предлагали 10 млн рублей, за Мамаева — 6 млн. Защита обвинила противоположную сторону в затягивании процесса.

Напомним, Кокорин и Мамаев находятся в следственном изоляторе с 10 октября 2018 года. По версии следствия, 8 октября они избили чиновника Минпроторга Дениса Пака, водителя ведущей Первой канала, а также главу НАМИ Сергея Гайсина.

Накануне Александр Кокорин в очередной раз извинился перед коллегами и болельщиками за свои действия. Нападающий "Зенита" заверил, что усвоил полученный урок.

Фото: Mash