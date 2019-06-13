Мосгорсуд отменил прежний приговор Кокорину и Мамаеву

Однако был вынесен другой, повторяющий сроки футболистов.

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Однако был вынесен другой, повторяющий прежний по части сроков. Об этом пишут "РИА Новости".

Отмечается, что новый приговор немного изменен в части квалификации действий футболистов. Теперь стул, который использовали Кокорин с Мамаевым в драке, считается оружием. Поэтому статья была переквалифицирована с хулиганства, на хулиганство, совершенное группой лиц с приминением оружия.

Однако сидеть спортсменам осталось столько же. К слову, Павлу Мамаеву придется провести за решеткой еще три месяца, а Александру Кокорину – 4 месяца. Изначально суд назначил полузащитнику "Краснодара" 1 год и 5 месяцев, нападающему "Зенита" – 1 год и 6 месяцев. В общей сложности футболисты уже провели в СИЗО 8 месяцев.

Ранее мы писали, что Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО раньше, чем через полгода.

Видео: Telegram / HUE