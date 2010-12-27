Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО раньше, чем через полгода

В том случае, если футболистов все-таки отправят в колонию общего режима.

Стало известно, что в ближайшее время футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не смогут выйти по условно-досрочному освобождению. Об этом 13 июня рассказал адвокат Кокорина Андрей Ромашов изданию "Спорт Экспресс".

Если футболистов отправят в колонию общего режима, по закону они должны будут пробыть там не менее шести месяцев. Адвокат рассказал, что если игроков не отпустят, они будут разбираться с их делом в ЕСПЧ.

Напомним, Кокорин и Мамаев 8 октября избили чиновника Минпроторга Дениса Пака, водителя ведущей Первой канала, а также главу НАМИ Сергея Гайсина.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева - к одному году и пяти месяцам.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что футболисты подали апелляцию на приговор к тюремному сроку.

Фото: vk.com/zenit63