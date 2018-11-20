Кокорин извинился перед коллегами и болельщиками в новом письме из "Бутырки"

Нападающий "Зенита" заверил, что усвоил полученный урок.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, которого арестовали после драки в Москве, написал новое письмо из "Бутырки". Футболист попросил прощения у коллег и болельщиков за то, что подвел всех и не может участвовать в соревнованиях. Об этом пишут "РИА Новости".

Александр Кокорин заверил, что усвоил полученный урок и выразил надежду, что после освобождения он сможет продолжить футбольную карьеру. Спортсмен пообещал "загладить причиненный вред".

Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался. Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной. Александр Кокорин

По всей видимости, несколько месяцев в СИЗО действительно изменили взгляды футболиста на жизнь. Ранее он написал письмо, в котором сравнил россиян со "стадом баранов".

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев просидят в СИЗО "Бутырка" как минимум до 8 февраля. Спортсменов заключили под стражу за избиение чиновника Минпромторга Дениса Пака. Кроме того, от действий хулиганов пострадал директор научно-исследовательского института НАМИ Сергей Гайсин и водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Ранее мы писали, что Дзюба призвал освободить Кокорина из СИЗО.

Фото: Mash