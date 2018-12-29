Кокорин в письме из "Бутырки" назвал россиян "баранами"

Футболист охотно отвечает на все письма, которые приходят ему в СИЗО.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в своем письме к одному из болельщиков назвал россиян "стадом баранов". Письмо, которое отправил футболист, оказалось в распоряжении "Невских новостей".

Александр Кокорин с удовольствием отвечает всем фанатам, которые пишут ему в СИЗО, не скупится и на автографы. Но в адрес тех, кто осуждает Кокорина и Мамаева, летят не самые лестные выражения. Так в одном из писем спортсмен просит не обращать внимание на мнение народа, также он сравнивает россиян, критично относящихся к данной истории, с баранами.

Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже. Александр Кокорин

Уже больше трех месяцев футболисты Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО "Бутырка" за драку, в которой пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, директор научно-исследовательского института НАМИ Сергей Гайсин и водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Фото: Фото: ФК "Зенит"; Невские Новости