В изоляторе рассказали, что не нарушают санитарных норм.

Москвичи пожаловались на шум от тюремного радио, исходящий от СИЗО под номером два. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала "Подъем". Жители столицы заявили, что с наступлением весны программы стали включаться на повышенной громкости. Они отметили, что звук слышен даже при плотно закрытых окнах.

Зимой не так слышно было, тише бухтело. Сейчас ужас. Когда диджеи начинают говорить — реально громко. Может, они тогда у нас будут спрашивать какую радиостанцию ставить? И приветы каждому подъезду пусть передают сразу. заявили жители

В ФСИН в ответ на вопрос журналистов объяснили, что СИЗО не нарушает никаких санитарных норм. Ранее стало известно о том, что власти планируют закрыть "Бутырку". Тюрьму могут разместить в новом месте. Предположительно, речь идет об участке в 80 гектаров на Дмитровском или Калужском шоссе.

Заключенные московского СИЗО "Водник" устроили бунт из-за конфликта с сотрудником изолятора.