Дзюба призвал освободить Кокорина из СИЗО

"Свободу Кокорину. Саша — мы с тобой", — написал футболист в Instagram.

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба выступил в поддержку одноклубника Александра Кокорина, который с 8 октября 2018 года находится в СИЗО "Бутырка".

"Свободу Кокорину. Саша — мы с тобой", — написал футболист в Instagram, прикрепив к посту совместную фотографию с Кокориным. К призыву освободить спортсмена присоединились полузащитник петербургского клуба Юрий Жирков и хавбек "Локомотива" Дмитрий Тарасов.

Напомним, что 14 января Кокорин пожаловался на ухудшение самочувствия. У футболиста обострилась травма колена. В результате медицинского обследования ему назначили реабилитационные процедуры. Лечебной физкультурой задержанный будет заниматься в СИЗО.

Отметим, что Кокорин будет находиться в "Бутырке" минимум до 8 февраля. В октябре прошлого года он вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым стал инициатором двух драк в центре Москвы. В отношении футболистов возбудили три уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Побои".

Ранее мы писали, что группа "Бутырка" посвятила песню Кокорину и Мамаеву.

Фото: Instagram / artem.dzyuba