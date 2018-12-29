"Держись, Кокорин! Крепись, Мамаев": группа "Бутырка" посвятила песню футболистам

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев обвиняются по статье "Хулиганство" за избиение чиновника Дениса Пака, а также топ-менеджера Сергея Гайсина.

В пятницу, 11 января, в сети появился клип группы "Бутырка", который они посвятили футболистам Кокорину и Мамаеву. Видеоролик размещен на YouTube- канале группы.

Держись, Кокорин! Крепись, Мамаев!Не все на воле здесь против вас. Пускай "Бутырка" двери откроет. Терпилам — денег, вы — к матерям поют музыканты

Также музыкальный коллектив, который известен в России своим тюремным шансоном, желает спортсменам в новом году "здоровья, фарта и воли".

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев обвиняются по статье "Хулиганство" за избиение чиновника Дениса Пака, а также топ-менеджера Сергея Гайсина. Сейчас все они находятся в "Бутырке", так как в декабре суд продлил срок заключения до 8 февраля.

Ранее мы сообщали о том, что Фанаты Кокорина провели рождественскую акцию у "Газпром-Арены"

Видео:группа БУТЫРКА