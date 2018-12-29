Фанаты Какорина провели рождественскую акцию у "Газпром-Арены"

Это вторая акция в поддержку футболиста в Культурной столице.

7 января у стадиона "Газпром-Арена" прошел флешмоб в поддержку Александра Кокорина, находящегося в СИЗО.

Болельщики выстроились с плакатами около памятника Сергею Кирову. Таким образом они поздравили его с Рождеством и выразили слова поддержки. Стоит отметить, что это уже вторая акция в Петербурге в поддержку форварда "Зенина". В конце 2018 года фанты выступали с плакатами "Саша, мы с тобой! Свободу!"

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев обвиняются по статье "Хулиганство" за избиение чиновника Дениса Пака, а также топ-менеджера Сергея Гайсина. Сейчас все они находятся в "Бутырке", так как в декабре суд продлил срок заключения до 8 февраля.

Ранее Piter.tv писал, что Павел Мамаев прислал жене из СИЗО цветы и открытку.

Фото: Twitter / Igor Novikov