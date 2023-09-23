Средства на развитие беспилотных авиационных систем учли в проекте бюджета

Антон Силуанов рассказал о новом бюджете страны.

Денежные средства на развитие беспилотных авиационных систем (БАС) учтены властями в проекте федерального бюджета на 2024 год, а также на последующий период. Соответствующее заявление в ходе выступления на оперативном заседании кабинета министров сделал министр по финансам Антон Силуанов. Чиновник заметил, что на новую задачу по модернизации отрасли станкостроения заявлено 128 миллиардов рублей. На эти средства будет создан головной центр компетенций. Он появится на базе ФГБУ Станки На отрасль радиоэлектроники чиновники направили 330 млрд рублей. Речь идет о разработках перспективных НИОКРов, формировании собственной компонентной базы и производственных площадок в сфере микроэлектроники. В сфере судостроения власти учли имеющиеся ресурсы по производству важных элементов оборудования, программы льготного лизинга.

Беспилотные авиационные системы. Новый нацпроект. Учтены необходимые ресурсы на 2024 год и на последующий период. Увеличим объем российского рынка беспилотников, запустим профессиональное образование в этой сфере. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов сообщил, что за три года маткапиталом воспользуются более 4 млн семей.

Фото и видео: Правительство России