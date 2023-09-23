Силуанов сообщил, что за три года маткапиталом воспользуются более 4 млн семей

Глава Минфина РФ оценил соцподдержку населения страны.

Материнский капитал в российском федеральном бюджете полностью финансово обеспечен, за ближайшую трехлетку денежными средствами воспользуются более четырех миллионов семей. Соответствующее заявление в ходе выступления на оперативном заседании кабинета министров сделал министр по финансам Антон Силуанов.

На выплату единого пособия из федерального бюджета предусмотрено 4,4 трлн рублей на 2024-2026 годы, что позволит обеспечить пособием более 10 млн граждан. Материнский капитал также полностью финансово обеспечен. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Минфин предложил вернуться к расчету бюджетного правила из базовой цены на нефть.

Фото и видео: Правительство России