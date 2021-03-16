Минфин предложил вернуться к расчету бюджетного правила из базовой цены на нефть

Антон Силуанов рассказал об изменении бюджетного правила.

Российское министерство по финансам предлагает в 2024 году вернуться к расчету параметров бюджетного правила, исходя из базовой стоимости на нефть. Речь идет о показателе, установленном на отметке в 60 американских долларов. Соответствующее заявление в ходе выступления на оперативном заседании кабинета министров сделал министр по финансам Антон Силуанов. Чиновник добавил, что сейчас расчеты ведутся, основываясь на сумме от нефтегазовых доходов. Эксперт заметил, что бюджетное правило претерпело изменения, а в текущем году прогноз базовых доходов нефтегазовой сферы рассчитывался, исходя из номинального значения в 8 триллионов рублей.

Силуанов назвал решение 10 лет назад создать мегарегулятор правильным.

Фото и видео: ПРавительство России