Силуанов назвал решение 10 лет назад создать мегарегулятор правильным

Глава Минфина напомнили о решении, которое кабмин одобрил 10 лет назад.

Решение о создании мегарегулятора в России десять лет назад было на тот момент правильным. Соответствующее заявление в рамках выступления на конференции Центробанка "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра" сделал российский министр по финансам Антон Силуанов. Чиновник заметил, что сейчас он на такую инициативу бы не согласился. Эксперт считает, что мощная госструктура с возможность надзора и контроля всей финансовой системы стало правильным решением со стороны властей.Силуанов заметил, что в то время существовали организации, которые были переплетены между собой, Речь идет о страховых, и пенсионных, и негосударственных пенсионных, нефинансовые компаниях, банках.

Помню совещание, Игорь Иванович (глава ВЭБ, бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов), когда долго обсуждали, передавать - не передавать. Но мне кажется, что вот решение созрело, и было найдено абсолютно правильно. На тот момент. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Антон Силуанов напомнил, что тогда Эльвира Набиуллина еще не возглавляла ЦБ, однако правительство понимало, что передает управление над Банком России в крепкое управление.

Силуанов назвал самый правильный способ финансирования дополнительных расходов бюджета.

Фото и видео: Банк России