Глава Минфина рассказал о способах решения проблемы.

Российский министр по финансам Антон Силуанов назвал несколько путей финансирования возможного увеличения расходов бюджета. Речь идет о росте дефицита, повышении налогов на бизнес и потребителей, а также о перераспределении "бюджетного пирога". В рамках выступления на традиционном завтраке Сбера, организованного на полях Петербургского международного экономического форума, чиновник пояснил, что последниц вари ант является лучшим путем для развития, но и при этом он - самый тяжелый.

Если мы хотим больше расходов, значительных расходов, то надо понять - откуда возьмутся деньги? Денег же из воздуха не бывает. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляция и ставки за это заплатят, население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги - за это тоже заплатят - не знаю какие налоги, можно обсуждать - и те, и другие. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Эксперт добавил перед коллегами, что желательно, чтобы правительство взяло дополнительные расходы из действующего "бюджетного пирога" и сделало так, что те траты, которые сегодня есть, были перенесены либо на потом, либо отложены и включены тогда, когда будет надо. Антон Силуанов пояснил, что с 2019 по 2022 год государственные расходы выросли в 1,5 раза. Покаатель увеличен с 18 до 29 триллионов рублей.

Силуанов призвал государственные банки активнее покупать ОФЗ.

Фото и видео: ПМЭФ-2023