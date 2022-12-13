Власти Петербурга выделили более 77 млн рублей на празднование Дня города

Также получившие субсидии НКО подготовят мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры.

Комитет по культуре Петербурга передал ряду НКО субсидии на проведение мероприятий, посвящённых Дню города, а также Дню славянской письменности и культуры. Как пишет "Деловой Петербург", в б сложности праздники оценили в 87,5 млн рублей.

Средства получат 5 организаций: одна из них (театральное товарищество "Комик–трест") будет отвечать за 2 события сразу.

Отметим, что День славянской письменности и культуры пройдёт в Петербурге 24 мая. На него выделено более 10 млн рублей, 9 млн передали АНО "Фестум про Арте (Праздник искусств)". Мероприятия по случаю 320-летия Северной столицы традиционно пройдут 27 мая. На них городские власти выделили 77,5 млн рублей, 67,6 млн из которых будут использованы для организации концерта на Дворцовой площади. За это будет отвечать некоммерческое партнёрство "ДансеОупен фестиваль".

Ранее мы сообщили о том, что фестиваль "Петровские ассамблеи" пройдёт в Петербурге 28 мая.

Фото: Piter.TV