Фестиваль "Петровские ассамблеи" пройдёт в Петербурге 28 мая

Программу посвятят 320-летию города.

28 мая 2023 года в Северной столице снова пройдёт фестиваль "Петровские Ассамблеи 3.2.0". Мероприятие впервые прошло год назад: тогда оно было посвящено 350-летнему юбилею российского императора и основателя Северной столицы Петра Великого. Как рассказал "Петербургскому Дневнику" театральный режиссёр и сценограф Виктор Крамер, который стал одним из создателей первых "Ассамблей", грядущее мероприятие на "Газпром Арене" посвятят 320-летию со дня основания города.

В прошлый раз праздник длился почти 5 часов. По духу и масштабам он отсылал к традициям увеселений на открытом воздухе петровской эпохи. На трибунах и поле главного стадиона Северной столицы собралось 45 тыс. человек, для которых выступили самые известные молодые артисты и 2 тыс. профессиональных танцоров из танцевальных коллективов города. В оформлении фестиваля использовались надувные Ростральные колонны и сфинксы.

Год спустя фестиваль сохранит свои масштабы: на сцену выйдут самые популярные исполнители нового поколения, в том числе, Ваня Дмитриенко, Pharaoh, Хабиб, "Три Дня Дождя". В вечер "Ассамблей" чаша стадиона будет переоборудована в грандиозный танцпол.

У нас есть фестивали классического искусства на Дворцовой площади и оперные концерты в исторических ансамблях, уникальный праздник выпускников, но ко Дню города очень хотелось добавить молодёжного движа. И я рад, что Комитет по культуре предложил творческим командам придумать что-то фантастическое на уникальной современной арене. Постараемся отмечать День города не хуже, чем это делал его основатель Петр Первый, который умел праздновать красиво! Виктор Крамер, театральный режиссёр, сценограф

Пройти на стадион зрители смогут с 16:30, основная часть шоу стартует в 18:00.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург в эти выходные примет фестиваль синхронного плавания "Живая вода".

Фото: Елена Бледных/предоставлено организаторами