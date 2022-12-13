Средняя зарплата врачей в Петербурге превысила отметку в 100 тыс. рублей

Медсёстры и санитары в среднем получают около 66 тыс. рублей.

Средняя зарплата врачей в Северной столице превышает 100 тыс. рублей. Об этом сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

Кроме того, медсёстры и санитары в среднем получают 66 тыс. рублей. Медики во взрослых поликлиниках получают около 199 тыс. рублей. Данные подтвердили в городском комздраве.

Кроме того, в 2023 году Северная столица намерена потратить около 4 млрд рублей на ремонт городских поликлиник и закупку современного оборудования.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург оказался в списке регионов-лидеров по росту безработицы в РФ.

Фото: Piter.TV