Петербург оказался в списке регионов-лидеров по росту безработицы в РФ

С федеральными данными не согласились в комитете по труду и занятости населения

Северная столица и Ленобласть оказались в списке регионов России с наибольшим приростом безработицы за 2022 год. Также в антирейтинг вошли Республика Алтай, Республика Хакасия и Кемеровская область. Такие данные привела заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова в рамках рабочей группы по восстановлению рынка труда в субботу, 18 февраля.

С федеральными подсчётами не согласились в городском комитете по труду и занятости населения: там по-прежнему утверждают, что безработица в городе одна из самых низких по стране.

В целом по РФ уровень безработицы, по совам Голиковой, составляет 0,7%. То есть, количество безработных уменьшилось на 5 тыс. и равняется 559 тыс. человек. Показатели выросли в 13-ти регионах, а в 4-ёх ситуация осталась прежней.

Фото: Комитет по труду и занятости населения Петербурга