Средняя зарплата учителей выросла в Петербурге

В 2021 году минимальная средняя зарплата учителей начальных классов составляла 60 500 рублей. Через год она выросла на 4 700 рублей, достигнув уровня в 74 тыс. рублей.

Депутат ЗакСа Петербурга Андрей Рябоконь сообщил о значительном росте средней зарплаты учителей в государственных школах города за последние два года. Данные, на которые сослался парламентарий, были получены от комитета по образованию Петербурга.

В 2021 году минимальная средняя зарплата учителей начальных классов составляла 60 500 рублей. Через год она выросла на 4 700 рублей, достигнув уровня в 74 тыс. рублей. В то же время, в 2021 году учителя-предметники получали 63 200 рублей, а к 2023 году их доходы выросли до 79 тыс. рублей. Депутат обещает педагогам продолжать следить за ситуацией.

По данным Андрея Рябоконя, в 2023 году учителя начальных классов в Пушкинском районе Санкт-Петербурга зарабатывали больше всего, в то время как учителя-предметники получали наибольший доход в Кировском районе.

Ранее мы сообщили о том, что медианная зарплата в Петербурге превысила 70 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV