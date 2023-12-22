Медианная зарплата в Петербурге превысила 70 тыс. рублей

Самый высокий уровень медианной зарплаты был зарегистрирован среди топ-менеджеров (124,8 тыс. рублей), консультантов (101,6 тыс. рублей), работников автомобильной отрасли (98,1 тыс. рублей) и IT-специалистов (89,8 тыс. рублей).

В феврале 2024 года сотрудники компаний в Петербурге получили медианную заработную плату в размере 70,7 тыс. рублей. Этот показатель отражает уровень месячного дохода жителей, когда одинаковое количество людей зарабатывает больше и меньше данной суммы. Медианная зарплата увеличилась на 15 942 рубля, что составило 22,5% роста по сравнению с февралём 2022 года.

Самый высокий уровень медианной зарплаты был зарегистрирован среди топ-менеджеров (124,8 тыс. рублей), консультантов (101,6 тыс. рублей), работников автомобильной отрасли (98,1 тыс. рублей) и IT-специалистов (89,8 тыс. рублей).

В то же время больший прирост в месячном доходе за текущий год отмечен в сфере продаж и торговли (+7 985 рублей), в сельском хозяйстве (+6 924 рубля) и среди высшего и среднего менеджмента (+6 322 рубля).

Ранее мы сообщили о том, что зарплату петербургских дворников повысили с 1 января.

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