Средняя зарплата врачей на Ямале составляет 180 тыс. рублей

Как рассказал Артюхов, средние зарплаты в ЯНАО одни из самых высоких в стране. Ее размер составляет более 110 тыс. рублей.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о зарплатах в сфере образования и здравоохранения. Об этом сообщает "Ямал-Медиа".

Как рассказал Артюхов, средние зарплаты в ЯНАО одни из самых высоких в стране. Ее размер составляет более 110 тыс. рублей. Артюхов заявил, что зарплата учителя должна быть равна средней по экономике, это свыше 100 тысяч рублей. Губернатор рассказал о средней зарплате в сфере здравоохранения.

У меня средняя зарплата в системе здравоохранения, цифра сейчас растет, порядка 180 тысяч, это средняя зарплата, естественно, у ведущих специалистов, ведущих врачей. Это бюджетный сектор. Дмитрий Артюхов, губернатор ЯМАО

Ранее мы сообщали, что жители Ямала назвали Дмитрия Артюхова самым открытым губернатором. "Честный маршрут" подтверждает лидерство Дмитрия Артюхова среди российских губернаторов по показателю доверия населения и социальной ориентированности, по мнению Листратова, руководитель Центра общественно-политических проектов.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Артюхов

