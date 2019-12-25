Жители Ямала назвали Дмитрия Артюхова самым открытым губернатором

По мнению Листратова, "Честный маршрут" подтверждает лидерство Дмитрия Артюхова среди российских губернаторов по показателю доверия населения и социальной ориентированности.

Константин Листратов, руководитель Центра общественно-политических проектов, рассказал, что считает Дмитрия Артюхова, главу региона Ямала, одним из самых открытых и ориентированных на интересы жителей территории губернаторов в стране. Этим он поделился в беседе с телеканалом "Ямал-медиа".

Листратов рассказал, какой формат общения с жителями считают образцовым.

Губернатор Дмитрий Артюхов сам садится за руль автомобиля и проезжает по дорогам Ямала. При этом оценивает состояние дорог, состояние инфраструктуры, общается с жителями, которые едут с ним в автомобиле и обсуждают своим проблемы, вопросы. Я считаю, что такой формат — это образец открытости, социальной ориентированности, это то, как нужно работать с людьми напрямую, - Константин Листратов, руководитель Центра общественно-политических проектов

По мнению Листратова, "Честный маршрут" подтверждает лидерство Дмитрия Артюхова среди российских губернаторов по показателю доверия населения и социальной ориентированности.

Согласно исследованию исследование ВЦИОМ, 67% опрошенных ямальцев с интересом воспринимают современный формат общения, который успешно использует глава региона

Ранее самолёт авиакомпании "Ямал" при взлёте столкнулся с птицей.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Артюхов

