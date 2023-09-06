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Губернатор Ямала предложил преподавать в школах историю и культуру стран Азии

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По мнению главы региона, это позволит молодежи лучше ориентироваться в профессиях.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов предложил преподавать в школах историю и культуру стран Азии. Об этом он заявил на Форуме социальных инноваций регионов в Москве.

По мнению главы региона, это позволит молодежи лучше ориентироваться в профессиях. Артюхов подчеркнул, что от учеников не будут требовать сложного языкового знания. Также губернатор Ямала отметил, что три школы региона подписали соглашение с Институтом стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Ранее мы сообщали, что Лавров прибыл в Индонезию для участия в Восточноазиатском саммите.

Видео: Совет Федерации

Теги: азия, губернатор ямала, дмитрий артюхов, история, культура, школы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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