Губернатор Ямала предложил преподавать в школах историю и культуру стран Азии

По мнению главы региона, это позволит молодежи лучше ориентироваться в профессиях.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов предложил преподавать в школах историю и культуру стран Азии. Об этом он заявил на Форуме социальных инноваций регионов в Москве.

По мнению главы региона, это позволит молодежи лучше ориентироваться в профессиях. Артюхов подчеркнул, что от учеников не будут требовать сложного языкового знания. Также губернатор Ямала отметил, что три школы региона подписали соглашение с Институтом стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова.

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