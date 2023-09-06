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Лавров прибыл в Индонезию для участия в Восточноазиатском саммите

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Его встретили почетным караулом, песнями и танцами.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Индонезию для участия в 18-м Восточноазиатском саммите. Об этом сообщает "РИА Новости".

Самолет с министром иностранных дел прибыл в аэропорт Джакарты сегодня, 6 сентября. Его встретили почетным караулом, песнями и танцами. В рамках саммита Лавров проведет двусторонние переговоры. Восточноазиатский саммит состоится 7 сентября.

Ранее Лавров заявил, что Япония "слепо и тупо" следует политике США по агрессивному наступлению на РФ.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: восточноазиатский саммит, индонезия, мид россии, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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