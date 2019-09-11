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Самолёт авиакомпании "Ямал" при взлёте столкнулся с птицей
Сегодня, 14:18
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Самолёт авиакомпании "Ямал" при взлёте столкнулся с птицей

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Борт пришлось вернуть в пункт назначения - Ноябрьск.

Самолёт SU-95 авиакомпании "Ямал" при взлёте столкнулся с птицей. Об этом журналистам рассказали представители Уральской транспортной прокуратуры. Известно, что пострадавший лайнер выполнял рейс LLM-249 из Екатеринбурга до Ноябрьска. 

В 09:36 по местному времени (07:36 по московскому времени) командир воздушного судна SU-95 сообщил о попадании птицы при взлете в носовую часть воздушного судна с правой стороны. КВС принято решение о следовании в пункт назначения – Ноябрьск.

пресс-служба УТ прокуратуры

После произошедшего, руководство КВС приняло решение вернуть самолет в пункт назначения. Далее эксперты осмотрели борт и не выявили у него повреждений. Известно, что в момент столкновения с птицей в пассажирском лайнере находились 37 пассажиров, включая трех несовершеннолетних, а также пятеро членов экипажа.

В МАК выясняют причину крушения самолета в Архангельской области.

Фото: Piter.tv

Теги: авиакомпания, ноябрьск, столкновение с птицей, ямал
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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