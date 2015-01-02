В МАК выясняют причину крушения самолета в Архангельской области

По предварительным данным, он совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя.

Для расследования причин жесткой посадки посадки самолета на юге Архангельской области в межгосударственном авиационномкомитете (МАК) сформировали специальную комиссию. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Вечером 24 июня 2021 года легкомоторный самолет "Пайпер ПА-28" лесопожарной охраны вылетел с посадочной площадки Верхняя Тойма в Сыктывкар. Позднее с воздушным судном была потеряна связь, и на его поиски отправилась поисково-спасательной базы на вертолете Ми-8.

Самолет нашли в 70 км северо-западней поселка Яренск Ленского района Архангельской области. По предварительным данным, он совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя. Экипаж был доставлен в больницу.

Ранее мы писали о том, что в пожаре в Гатчине сгорел человек.

Видео: Telegram / Life Shot