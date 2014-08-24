Средняя зарплата в Петербурге превысила 115 тысяч рублей за сентябрь

Секрет огромных зарплат раскрыт.

По данным Петростата, среднемесячная номинальная заработная плата в Санкт-Петербурге в сентябре 2025 года достигла 115 412 рублей, а в Ленинградской области составила 92 232 рубля.

Средняя номинальная зарплата в Санкт-Петербурге по полному кругу организаций за сентябрь 2025 года составила 115 412 рублей. Наиболее высокий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых — 263,1 тысячи рублей. В отрасли водного транспорта средняя зарплата достигла 214,2 тысячи рублей. В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром показатель составил 138 тысяч рублей.

В Ленинградской области средняя номинальная зарплата за тот же период была на уровне 92 232 рубля. Максимальные значения отмечены в отрасли водного транспорта — 179,3 тысячи рублей. В сфере информации и связи средняя зарплата составила 117,4 тысячи рублей, в финансовой и страховой деятельности — 111,5 тысячи рублей.

Фото: Piter.TV