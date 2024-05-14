Средняя зарплата в Петербурге превысила 115 тыс. рублей новые данные

Зарплаты в Петербурге взлетели на 13%.

Средняя зарплата в Санкт-Петербурге за первые пять месяцев 2025 года составила 115 885 рублей, что на 12,8% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщают "Ведомости Северо-Запад".

Лидером по уровню доходов остаётся сфера добычи полезных ископаемых с 290 478 рублей, несмотря на небольшое снижение на 0,8%. Водный и воздушный транспорт демонстрируют зарплаты около 200 тыс. рублей.

Наибольший рост зафиксирован в сфере других услуг (+25,2%, до 77 344 рублей) и гостинично-ресторанном бизнесе (+23,2%, до 69 495 рублей). Медицинские работники получили увеличение зарплат на 18,4%, их средний доход составил 112 737 рублей.

Ранее в Госдуме рассказали, кому повысят зарплаты с 1 октября.

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