Средняя номинальная зарплата в Петербурге выросла до 95 тыс. рублей

В реальном выражении, учитывая инфляцию, за год зарплата выросла на 11%.

Средняя номинальная зарплата в Петербурге за октябрь 2023 года в Северной столице составила 95 090 рублей, что на 17,7% выше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

В реальном выражении, учитывая инфляцию, за год зарплата выросла на 11%. Напомним, что в сентябре средняя номинальная зарплата в Северной столице была установлена на уровне 90 926 рублей. В сравнении с сентябрём текущего года номинальная зарплата в городе выросла на 4,2%, реальная на 3,4%.

Самый большой рост зарплаты был зафиксирован у сотрудников, трудящихся в сфере "складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность" (на 32,4%, до 103,4 тыс. рублей). При этом самую высокую зарплату получают работники отрасли добычи полезных ископаемых: в октябре их средняя номинальная зарплата составила 231,2 тыс. рублей, что в 2,4 раза выше среднего.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург не попал в топ-10 регионов СЗФО по зарплате разнорабочим.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)