Спрос на разнорабочих в Петербурге вырос на 48%

Однако город оказался только на 15-ом месте в рейтинге предлагаемой зарплаты разнорабочих в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Петербург оказался на 15-ом месте в рейтинге предлагаемой зарплаты разнорабочих в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Такие данные приводит пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

При этом спрос в этой категории рабочих оказался самым высоким именно в Северной столице: в период с января по ноябрь было размещено 123 тыс. резюме, что на 48% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Средняя зарплата, которая предлагается разнорабочим в городе, равна 55,4 тыс. рублей, что отличается от средних цифр по округу.

Лидерами рейтинга зарплат разнорабочих стали Усинск, Воркута и Котлас, где медиана указанной работодателями зарплаты составила 80 тыс. рублей. Вторую и третью строчки заняли Печора и Великие Луки со средней зарплатой разнорабочих, равной 78 тыс. рублей и 77 тыс. рублей соответственно.

Ранее мы сообщили о том, что услуги такси в Петербурге подорожали на 37% с начала года.

Фото: Piter.TV