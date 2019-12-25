Услуги такси в Петербурге подрожали на 37% с начала года

Аналитики подчеркивают, что цены в сегменте перевозок продолжают расти.

С декабря 2022 года стоимость одной поездки на такси в Северной столице в среднем возросла на 37%. Об этом пишет РБК.

Аналитики подчеркивают, что цены в сегменте перевозок продолжают расти. Причинами этого считают подорожание топлива и запчастей автомобиля, а также его обслуживания в целом. Свою роль сыграл и новый "закон о такси", после которого самозанятые водители несут убытки из-за расходов на ОСАГО и необходимости перекрашивать машину. В результате к этой сфере проявляется всё меньше интереса со стороны потенциальных работников.

Судя по опросам, петербуржцы не собираются отказываться от услуг такси, несмотря на внушительной стоимости этой услуги. Это связано с привычками жителей мегаполиса и нормализацией тарифов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге растет количество автомобилей и перевозчиков такси.

Фото: Piter.TV