Средняя зарплата в Петербурге превысила отметку в 94 тыс. рублей

Прогнозируется, что показатель продолжит прибавлять около 9 тыс. рублей каждый год.

В 2023 году размер средней номинальной зарплаты в Северной столице составил 94,8 тыс. рублей против 86,6 тыс. в прошлом году. Об этом пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на отчёт комитета по экономической политике и стратегическому планированию города.

Кроме того, по данном ведомства, во время пандемии в 2021-ом показатель составлял 76 тыс. рублей. Прогнозируется, что средняя номинальная зарплата продолжит прибавлять около 9 тыс. рублей каждый год.

По словам кандидата экономических наук, доцента СЗИУ РАНХиГС Артёма Голубева, рост произошёл за счёт оборонных предприятий. В производство необходимой продукции на профильных заводах были вложены внушительные суммы. Кроме того, уровень безработицы в городе к началу лета составил лишь 0,4%.

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