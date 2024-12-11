В Петербурге средняя зарплата за 2024 год увеличилась на 20,9%

Самыми высокими темпами роста заработных плат отличились отрасли добычи полезных ископаемых (+103,5%), высшего менеджмента (+60,2%) и транспорта (+45,2%).

В прошлом году в Петербурге средний уровень зарплат, заявленных работодателями, увеличился на 20,9%, хотя число вакансий сократилось, создавая конкурентную борьбу за специалистов высокого уровня. Такие данные предоставила пресс-служба городского Комитета по труду и занятости населения.

Самыми высокими темпами роста заработных плат отличились отрасли добычи полезных ископаемых (+103,5%), высшего менеджмента (+60,2%) и транспорта (+45,2%). В химической, нефтехимической и топливной отраслях зарплаты увеличились на 36%. Зарплаты в сферах услуг и сервиса поднялись на 35%, а в пищевой промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве — на 22,6%.

Согласно данным портала "Работа России", самые высокие предложения по зарплате касаются руководителей направлений эксклюзивных продаж (346 тысяч рублей), главных инженеров производственных комплексов (300 тысяч рублей) и администраторов баз данных (280 тысяч рублей). Главным архитекторам предлагают зарплату в размере 260 тысяч рублей, а инженерам-программистам — 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что за 2024 год Служба занятости помогла трудоустроиться 43 тысячам жителей Петербурга. Специалисты службы помогают подбирать вакансии, соответствующие квалификации и ожиданиям по оплате труда, учитывая текущие тенденции на рынке.

Также стоит отметить, что в 2025 году планируется введение бесплатных обучающих программ и разработка индивидуальных карьерных планов. Более подробную информацию можно узнать на сайте Службы занятости.

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