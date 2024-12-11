Социолог рассказала, что беспокоит жителей Петербурга

Основные заботы работающих связаны с зарплатами и их низким уровнем, а для пенсионеров актуальна проблема низких пенсий.

Начало нового года сопровождается новыми надеждами и тревогами. Каковы настроения петербуржцев? Какие современные общественные проблемы их волнуют, а какие они склонны игнорировать? Об этом spb.aif.ru рассказала социолог, старший научный сотрудник Социологического института филиала Федерального научного исследовательского социального центра РАН Татьяна Протасенко.

Эксперт отметила, что большинство людей сосредотачиваются на своей повседневной жизни. Основные заботы работающих связаны с зарплатами, их низким уровнем, а для пенсионеров актуальна проблема низких пенсий. Всех беспокоит общее удорожание товаров, особенно продуктов питания. Петербуржцы также продолжают испытывать на себе последствия транспортной реформы, изменений в системе жилищно-коммунальных услуг и связанных с этим трудностей. Пенсионеры зачастую испытывают сложности с пониманием квитанций, которые содержат множество цифр и обозначений, и неясно, за что конкретно взимаются деньги. Кроме того, многие обеспокоены состоянием здоровья, нехваткой необходимых медикаментов в аптеках и недостаточностью времени на прием у врачей. В целом, петербуржцы выразили озабоченность снижающимся качеством жизни.

Протасенко объяснила, что ухудшение финансовой ситуации связано с инфляцией и массовым повышением цен, что существенно уменьшает сбережения, созданные людьми. В ответ на эти изменения горожане начали экономить, ремонтировать старую одежду и разгружать антресоль. Некоторые нашли дополнительный заработок, устроившись курьерами. Таким образом, появились шутливые сравнения поколений: "Было поколение дворников и сторожей, а сейчас – курьеров". Отмечается общая закредитованность населения, что снижает располагаемый доход. Примечательно, что некоторые пенсионеры ограничивают свои расходы на питание до 200 рублей в день, считая, что большее количество денег приведет к нарушению бюджета. Это порождает неопределённость в будущем и затрудняет долгосрочное планирование.

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Фото: Piter.TV