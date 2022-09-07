Средняя зарплата петербуржцев снижается второй месяц подряд

Пик был зафиксирован в июне, когда показатель превысил 101 тыс. рублей, а уже в июле он понизился на 9,4%, составив 91,5 тыс. рублей.

За первые 2 месяца осени размер зарплаты в Северной столице снизился на 13%, что составляет практически 13 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

Так, в августе средняя номинальная зарплата петербуржцев составляла 88 163 рубля. Пик был зафиксирован в июне, когда показатель превысил 101 тыс. рублей, а уже в июле он понизился на 9,4%, составив 91,5 тыс. рублей.

Следующее падение (на 3,7%) случилось в августе. Особенно негативно тенденция отразилась на сотрудниках почты, курьерах, специалистах сфер гостеприимства, общепита, образования, здравоохранения и социального обеспечения. По сравнению с серединой лета, работники этих отраслей в среднем потеряли от 8-12% заработка. При этом в годовом выражении зарплаты наоборот увеличились на 8%. Оклад вырос в сфере транспорта, складов, страховых компаний, финансов и недвижимости.

Ранее мы сообщили о том, что помидоры в Петербурге подорожали более чем на 10% за сентябрь.

Фото: Piter.TV