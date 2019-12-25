Помидоры в Петербурге подорожали более чем на 10% за сентябрь

Кроме того, сильно выросла стоимость бананов.

Цены на помидоры и бананы в Петербурге значительно выросли за сентябрь: стоимость данных продуктов в сравнении с показателями августа выросла больше чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

Так, в начале осени ценник на томаты в Северной столице возрос на 18,1%, а бананы стали дороже на 13,7%. Кроме того, в цене прибавили огурцы (+8,6%), апельсины (+8,3%) и груши (+7,6%). Кроме того, на 8,3% подорожала курица, соль стала дороже на 4,3%. Детское питание прибавило в цене 3,9%, сыр − 3,8%, рис − 3,7%, подсолнечное масло − 3,3%, а замороженные креветки − 3% ровно.

Одновременно с этим, наметилась тенденция на удешевление плодовоовощной продукции, которая стала доступнее на 2,2%. В частности, стоимость моркови упала на 25%, белокочанной капусты – на 17%, лука – на 16,1%, картофеля – на 14,7%, яблок – на 12,4%, свеклы – на 11,2% и винограда – на 10,8%.

Также аналитики рассчитали стоимость минимального набора продуктов питания в ценах сентября 2023 года: она составила 6441,42 рублей в расчете на месяц, то есть, уменьшилась по сравнению с августом на 2,1%.

Ранее мы сообщили о том, что производство сыра, творога и рыбных консервов снизилось в Петербурге.

Фото: Piter.TV