Производство сыра, творога и рыбных консервов снизилось в Петербурге

Также ситуация коснулась пива и безалкогольных напитков.

В Северной столице зафиксировано снижение производства сыра, творога, рыбных консервов, пива и безалкогольных напитков. Об этом свидетельствуют данные Петростата в новом отчёте.

Наибольшее падение наметилось в сфере молочной продукции. Производство сыра и творога упало на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022-ого. Кроме того, за это время в магазинах стало на 9,6% меньше рыбных консервов, на 4,5% сокращено производство пива, и на 6,7% − безалкогольных напитков.

Одновременно с этим, в Петербурге произошёл рост производства мясных и мясосодержащих полуфабрикатов: показатель вырос в 1,6 раза. Аналогичная ситуация сложилась с кисломолочными продуктами (19,7%), колбасой (18,9%), кондитерскими изделиями (13,2%).

Ранее мы сообщили о том, что индекс промышленного производства в Петербурге достиг 109,1% за 8 месяцев.

Фото: Piter.TV