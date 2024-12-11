Названа средняя зарплата PR–менеджеров в Петербурге

Специалисты без опыта работы могут рассчитывать на начальный оклад около 68 тысяч рублей, однако с приобретением профессионального опыта доходы заметно увеличиваются.

Согласно исследованию аналитического центра КГ Progress, основанному на анализе более двух тысяч вакансий по всей России, средняя заработная плата PR-менеджеров в стране составила 90,4 тысячи рублей. Ожидаемым лидером по уровню доходов стала Москва, где средний заработок специалистов в этой области достигает 100,9 тысяч рублей. В Петербурге зарплаты немного скромнее — 92,1 тысячи рублей, пишет "Деловой Петербург".

Специалисты без опыта работы могут рассчитывать на начальный оклад около 68 тысяч рублей, однако с приобретением профессионального опыта доходы заметно увеличиваются. Так, PR-менеджеры с шестилетним стажем и выше получают в среднем более 137 тысяч рублей.

Работа на полную ставку остаётся наиболее выгодной: при таком графике средняя зарплата составит 91 тысячу рублей. Вместе с тем удалённый формат работы становится всё популярнее, особенно в мегаполисах. Стажёры в PR-сфере обычно начинают с минимальной оплаты порядка 32 тысяч рублей.

Что касается Петербурга, медианная зарплата в маркетинге и PR здесь составляет 90 тысяч рублей, что на 13% превышает показатели предыдущего года. У PR-специалистов медиана заработной платы равна 89,5 тысячам рублей, что на 26% больше, чем год назад. Максимальные предложения по зарплате могут превышать 150 тысяч рублей.

Руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад Мария Бузунова отметила, что чаще всего PR-специалистов в Петербурге в текущем году искали работодатели из IT-индустрии — им принадлежит каждая пятая вакансия. На втором месте находятся компании из розничной торговли (10% вакансий), затем следуют маркетинговые агентства (9%) и частные онлайн-школы (8%). Также востребованы PR-специалисты в крупных строительных компаниях, частных медицинских учреждениях, сферах транспорта и логистики, общественного питания и туризма.

Генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова подчеркнула важность PR-специалистов для компаний, работающих в условиях конкуренции. Их роль заключается в построении долгосрочных отношений с журналистами и блогерами, что помогает охватывать широкую аудиторию и укреплять рыночные позиции. В то же время компании-монополисты могут обходиться без услуг PR, поскольку уже занимают ведущие места на рынке.

Ранее мы сообщили о том, что правила приема в петербургские вузы в 2025 году останутся неизменными.

Фото: Piter.TV