Средняя сумма долга по штрафам ГИБДД в России составила более 840 рублей

Общая сумма долга равняется 18,3 млрд рублей.

В первой половине 2021 года у приставов было 21,7 млн исполнительных производств о взыскании штрафов. Речь идет о штрафах за нарушение правил дорожного движения, которые назначило ГИБДД. Общая сумма производств составила 18,3 млрд рублей, пишет ТАСС.

Отмечается, что по таким штрафам средняя сумма составила более 840 рублей. Стало известно, что в 2021 году возбудили более 8 млн исполнительных производств. Сумма задолженности составила более 7 млрд рублей. Россияне, у которых есть долги по выписанным ГИБДД штрафам, выплатили 5,6 млрд рублей.

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