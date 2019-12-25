Россияне стали чаще покупать в ипотеку вторичное жилье

Доля обращений в некоторых банках выросла на 10-20 процентных пунктов.

В России интерес ипотечных заемщиков сместился в сторону вторичного жилья. Об этом сообщили в нескольких банках, где доля обращений для покупки уже готового жилья выросла на 10-20 процентных пунктов, пишут "Известия".

Отмечается, что в Райффайзенбанке в июне число обращений для покупки жилья на вторичном рынке составило 60%. Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, то этот показатель стал выше на 16%. Об этом сообщил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования банка Антон Красильников.

Директор ипотечного бизнеса "ДОМ.РФ" Игорь Ларин отметил в свою очередь, что в июле число заявок на оформление кредитов для покупки готового жилья выросло до 36%. Так. с января по июль число заявок увеличилось на 22%. В банке "Открытие" заявили, что фиксируют рост доли оформленной ипотеки на вторичке до 37% с 32% в июне этого года.

При этом в Сбербанке и ВТБ значительного смещения интереса в сторону вторичного рынка жилья не наблюдают.

Фото: pixabay