Почти 80 водителей в Ленобласти были оштрафованы за выезд на встречку

Инспекторы провели профилактическое мероприятие "Встречная полоса" на федеральных трассах 47-ого региона.

С 23 по 26 января Госавтоинспекцией в 47-ом регионе было проведено профилактическое мероприятие "Встречная полоса" по выявлению нарушителей на федеральных трассах. Всего за 4 дня были оштрафованы 78 водителей. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инспекторы дежурили на трассах Р-21 "Кола", А-181 "Скандинавия" и А-121 "Сортавала". 76 нарушителей наказали рублём за первый выезд на встречку, а ещё 2 штрафа касались повторного правонарушения.

По информации Госавтоинспекции, происшествий во время мероприятий по отлову нарушителей не наблюдалось.

Фото: Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти