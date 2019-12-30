Ранее он был достигнут в 2015 году.

Средняя сумма автокредита в России достигла исторического максимума. По итогам 2019 года она показала рост почти на 10% или суммы в 769 млрд рублей. Это позволило банкам выдать рекордные 615 млрд рублей на покупку транспортных средств. Годом ранее эта сумма составила 512,5 млрд рублей. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на результаты исследования бюро кредитных историй "Эквифакс".

Рост средней суммы автокредита в декабре связан, в первую очередь, со спросом на более дорогие модели прокомментировали эксперты

Причиной роста в первую очередь также стало повышение средней суммы автокредита. Рост спроса в конце 2019 года соотносился с повышением цен на машины в 2020 году. В свою очередь он был связан с рядом факторов. Например, повышении стоимости утилизационного сбора. Изменения позволили рынку достигнуть максимального показателя с 2015 года. Тогда отрасль только начала восстанавливаться после кризисных явлений в экономике.

Ранее Piter.tv писал о том, что более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

