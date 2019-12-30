В НБКИ раскрыли статистику выдачи кредитов за 2019 год.

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков. Сейчас кредитные организации неохотно выдают средства из-за мер Центробанка. Об этом сообщили сотрудники Национального бюро кредитных историй.

ЦБ внедрил систему, направленную против рост закредитованности населения и стагнирующих доходов. В 2019 году клиенты смогли получить лишь 36,9% желаемых кредитов. В 2018 году уровень одобрения составлял 41%

Наибольшая доля одобренных займов относится к заявкам на ипотеку (65,6%). Уровень одобрения по автокредитам упал на 7,2 п.п. до 43,5%. Заявки на кредитные карты или необеспеченные ссуды одобрены у 33,9% клиентов.

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