Петербуржцам в августе оформили более 50 тыс. потребительских кредитов

Северная столица вошла в топ регионов по росту выдачи потребкредитов.

В августе 2025 года в Санкт-Петербурге банки выдали 50,6 тыс. потребительских кредитов. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По количеству новых кредитных договоров Северная столица заняла шестое место среди российских регионов. Всего по стране зафиксировано 1,6 млн выданных потребительских займов.

Лидерами по количеству новых кредитов стали Москва с 111,4 тыс., Московская область с 97,7 тыс. и Краснодарский край с 65 тыс. В Петербурге в августе отмечен рост на 9,3 % по сравнению с июлем. Этот показатель позволил городу занять второе место по динамике прироста среди всех регионов страны.

При этом в сравнении с прошлым годом объемы кредитования снизились: общее число выданных займов по России оказалось в 1,8 раза меньше, чем в 2024 году.

Фото: Piter.tv