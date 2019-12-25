Средний размер потребкредита в Петербурге сократился на 7,8%

Несмотря на это, банки продолжают выдавать кредиты заемщикам с высоким персональным кредитным рейтингом.

Средняя сумма потребительских кредитов, выданных в Петербурге в январе 2025 года, составила 165 100 рублей, что на 7,8% меньше, чем в декабре 2024 года, когда этот показатель равнялся 179 100 рублям. Такие данные содержатся в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В Ленинградской области средний размер выданных потребительских кредитов в январе 2025 года составил 118 700 рублей, что на 8,9% меньше, чем в декабре 2024 года, когда средняя сумма составляла 130 300 рублей.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков указал, что снижение средней суммы потребительских кредитов наблюдается уже более шести месяцев из-за строгой денежной политики регуляторов, направленных на стабилизацию кредитного рынка. Несмотря на это, банки продолжают выдавать кредиты заемщикам с высоким персональным кредитным рейтингом, добавил он.

По данным НБКИ, в январе 2025 года средняя сумма выданных потребительских кредитов по всей стране составила 119 300 рублей, что на 14,3% меньше, чем в предыдущем месяце. В декабре 2024 года этот показатель составлял 139 300 рублей, что стало минимальным значением с начала 2024 года. Однако по сравнению с январем 2024 года среднее значение потребительского кредита в январе 2025 года уменьшилось еще сильнее — на 19,4%.

Ранее мы сообщили о том, что с начала 2024 года выдача автокредитов в Петербурге увеличилась на 67%.

Фото: unsplash (Towfiqu barbhuiya)