С начала 2024 года выдача автокредитов в Петербурге увеличилась на 67%

Объемы автокредитования увеличиваются в Петербурге уже длительное время.

В марте 2024 года жители Петербурга и Ленобласти оформили более 2,9 тыс. автокредитов на сумму 4,6 млрд рублей. Это больше в 4 раза, чем в марте 2023 года, пишет 8 апреля "РБК Петербург", ссылаясь на ПАО "ВТБ".

За первый квартал текущего года на рынке автокредитов специалисты также отмечали кратный рост к аналогичному периоду 2023-го.

Всего за январь-март в Петербурге и Ленинградской области выдано 6,3 тыс. автокредитов на 9,5 млрд рублей, что в 4,2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года в денежном и в 3,9 раза – в количественном выражении. Пресс-служба ПАО "ВТБ"

Объемы автокредитования увеличиваются в Петербурге уже длительное время. Аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитали, что горожане в январе-июле прошлого года взяли автокредитов на 38,2 млрд рублей, что на 53,4% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

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Фото: Piter.TV