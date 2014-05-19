На территории ОЭЗ "Парнас" спроектируют инновационный центр за 75 млн рублей

Прием заявок продлится до 2 сентября текущего года, итоговые решения будут приняты комиссией конкурса 4 сентября 2025 года.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Санкт-Петербург", организовало конкурс на проектирование инфраструктуры производственной площадки "Парнас", расположенного в границах района между 8-м Верхним переулком, проспектом Энгельса, 9-м Верхним переулком и городской чертой Петербурга с Выборгским районом Ленобласти. Кадастровый номер земельного участка — 78:36:1310103:1280. Максимальная стоимость договора определена в размере 75 миллионов рублей, свидетельствуют данные портала госзакупок.

Проект предусматривает проведение инженерных исследований, разработку проектной документации, сметных расчетов, рабочей документации и создание информационной модели территории. Подрядчик обязан завершить работу в срок не позднее 240 календарных дней после заключения соглашения.

Прием заявок продлится до 2 сентября текущего года, итоговые решения будут приняты комиссией конкурса 4 сентября 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что объем инвестиций резидентов ОЭЗ "Санкт-Петербург" увеличился на 60%.

Фото: сайт ОЭЗ "Санкт-Петербург"