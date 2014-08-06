Объем инвестиций резидентов ОЭЗ "Санкт-Петербург" увеличился на 60%

Традиционно активными участниками инвестиционной активности остаются компании фармсектора — "Биокад" и "Цитомед", предприятие авиадвигателестроения "ОДК-Климов", а также производитель компонентов газотурбинных двигателей и установок "Точка плавления".

Резиденты особой экономической зоны "Санкт-Петербург" вложили в реализацию своих проектов 15,3 миллиарда рублей за первые шесть месяцев 2025 года, что на 60% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в правительстве города.

Традиционно активными участниками инвестиционной активности остаются компании фармсектора — "Биокад" и "Цитомед", предприятие авиадвигателестроения "ОДК-Климов", а также производитель компонентов газотурбинных двигателей и установок "Точка плавления". Кроме того, резиденты ОЭЗ отметили значительный рост занятости персонала — количество новых рабочих мест увеличилось на 170%, и за истекший период трудоустроено 615 сотрудников.

Совокупная выручка резидентов ОЭЗ за указанный период возросла на 20%, достигнув отметки в 51,7 миллиарда рублей. Лидирующие позиции по объему выручки занимают компании "Биокад", "Вертекс", "Новартис Нева" и "Пантеc".

Общая сумма налоговых платежей, внесённых резидентами в бюджеты разных уровней, составила 6,4 миллиарда рублей, из которых 1,6 миллиарда направлено в казну Санкт-Петербурга.

"Особая экономическая зона эффективно способствует формированию высокооплачиваемых рабочих мест с применением высоких технологий, решает поставленные президентом задачи по укреплению технологического суверенитета и достижению технологического лидерства. Мы создаём необходимую инфраструктуру для внедрения новых инновационных проектов, внимательно выбираем резидентов и возводим современные производственные комплексы", — прокомментировал ситуацию губернатор Александр Беглов.

С момента основания особой экономической зоны в 2006 году суммарный объем привлеченных инвестиций превысил 142 миллиарда рублей, создано более восьми тысяч рабочих мест, а совокупная выручка резидентов достигла 546 миллиардов рублей.

Фото: ОЭЗ "Санкт-Петербург"