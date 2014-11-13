Средняя стоимость упаковки лекарств в Петербурге выросла почти на 20%

В то же время количество проданных упаковок уменьшилось на 4%, составив 89,9 миллиона единиц.

За последние полгода аптеки Санкт-Петербурга реализовали медикаментов на сумму 40,99 миллиарда рублей, что представляет собой повышение на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Об этом сообщает издание "Ведомости Северо-Запад", ссылаясь на данные DSM Group.

В то же время количество проданных упаковок уменьшилось на 4%, составив 89,9 миллиона единиц. Таким образом, рост выручки произошел преимущественно за счет возросшей стоимости одной упаковки. В первой половине 2024 года она составила 456 рублей, увеличившись на 18,1% в сопоставлении с январем—июнем 2023 года. Интересно, что цена упаковки отечественных медикаментов возросла еще больше — на 19,4%, достигнув 269 рублей, тогда как стоимость импортных препаратов повысилась на 16%, составив 650 рублей.

Аналитики объясняют эту ситуацию инфляцией, исчезновением с полок недорогих лекарств и изменением предпочтений потребителей. В частности, покупатели, регулярно принимающие медикаменты, стали активнее приобретать упаковки больших объемов, так как это выгоднее в расчете на одну таблетку. Также наблюдается смещение спроса в пользу современных, более эффективных и, как правило, более дорогих препаратов.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)